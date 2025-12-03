أمازون تكثف جهودها في الذكاء الاصطناعي بإطلاق شريحة Trainium3 ونظام UltraServer الضخم

واشنطن-سانا

كثفت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) استثماراتها في شرائح الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الطلب العالمي على قدرات التدريب والمعالجة، حيث كشفت عن شريحة Trainium3 الجديدة ونظام الحوسبة الضخم Trainium3 UltraServer، فيما أكدت أن الجيل القادم Trainium4 قيد التطوير.

وأوضحت الشركة أن شريحة Trainium3 تقدم أداءً أعلى أربع مرات مقارنة بالجيل السابق، سواء في تدريب النماذج أو تشغيلها، مع مضاعفة حجم الذاكرة أربع مرات، كما تم تصميم UltraServer ليضم ما يصل إلى 144 شريحة Trainium3، مع إمكانية ربط آلاف الأنظمة لتشكيل شبكات ضخمة، وفق تقرير نشره موقع Interesting Engineering البريطاني المتخصص في أخبار التكنولوجيا والابتكارات الهندسية والعلمية.

وتتيح النظم الجديدة نشر مليون شريحة Trainium3 في حلقة واحدة، ما يمثل قفزة كبيرة في قدرات الحوسبة مقارنة بالجيل السابق.

وتركز أمازون على كفاءة الطاقة، حيث تستهلك أنظمة Trainium3 نحو 40% طاقة أقل، مع تحقيق قدرة معالجة أعلى، ما يقلل تكاليف التشغيل ويخفف الضغط على مراكز البيانات.

وبدأت شركات عالمية في استخدام الشريحة الجديدة، منها “Anthropic” و”Karakuri” اليابانية و”SplashMusic” و”Decart”، ولاحظت هذه الشركات تحسناً في سرعة الاستدلال وتطوير النماذج وانخفاض ساعات الحوسبة المدفوعة.