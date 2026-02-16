«أوبن إيه آي» تطلق ميزات أمنية جديدة لتعزيز حماية «تشات جي بي تي»

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» إطلاق ميزتين أمنيتين جديدتين لتعزيز حماية منصة «تشات جي بي تي» في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، وذلك بعد رصد محاولات متزايدة لاستغلال نماذج اللغة الكبيرة في عمليات احتيال، أو لاستخراج بيانات غير مصرح بها.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي، أن التحديثات تشمل ميزة «وضع القفل – Lockdown Mode»، المخصصة للمستخدمين الذين يحتاجون مستوى عالياً من حماية البيانات، مثل المسؤولين التنفيذيين، حيث تعمل على تقييد تفاعل الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الخارجية للحد من أي تسريب محتمل للمعلومات.

كما أطلقت الشركة ملصقات تحذيرية تحت مسمى «الخطر المرتفع – Elevated Risk» داخل منصتي «تشات جي بي تي» و«كودكس»، بهدف تنبيه المستخدمين إلى الأدوات البرمجية التي قد تكون عرضة للهجمات، وتعزيز الشفافية بشأن المخاطر المحتملة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لتحصين أنظمتها ضد الثغرات الأمنية الرقمية المتزايدة، وتعزيز معايير الأمان في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.