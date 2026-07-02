عبور 35 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال 24 ساعة

thumbs b c 69a859814271f3edfe23bd44d573c87a عبور 35 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أثينا-سانا 
 
أظهرت بيانات موقع مارين ترافيك “MarineTraffic” المتخصص بتتبع حركة السفن عبور ما لا يقل عن 35 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن ‌حاويات ‌وسفن تجارية لمضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية، بالتزامن مع ختام المحادثات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية الدوحة.
 
وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن “20 سفينة دخلت إلى الخليج منها 11 سفينة شحن، و9 ناقلات نفط، فيما غادرت 15 سفينة شملت 9 ناقلات و6 سفن شحن”.
 
وتتماشى هذه الأرقام مع معدلات العبور المنخفضة التي شوهدت خلال الأسابيع الأخيرة، أما قبل الحرب فكان ما يقرب من 110 سفن تمر عبر المضيق يومياً في المتوسط.
 
وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت أمس أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرة إلى إحراز تقدم إيجابي في مجريات المحادثات.
 

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