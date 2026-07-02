الصحة العالمية تعلن انتهاء موجة فيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية



جنيف-سانا



أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم الخميس، انتهاء موجة فيروس «هانتا» التي انتشرت على سفينة «إم في هونديوس» السياحية، وأثارت قلقاً واسعاً على الصعيد العالمي.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن غيبرييسوس قوله خلال مؤتمر صحفي: إن آخر شخص خالط مصاباً على متن السفينة أنهى حجره الصحي، وكانت نتيجة فحصه سلبية.



وأضاف: إنه لم تُسجّل أي حالة جديدة منذ الخامس والعشرين من أيار الماضي، مشيراً إلى أن موجة الفيروس تسببت في 13 إصابة بينها ثلاث وفيات.



ويُعدّ فيروس هانتا من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان غالباً عبر ملامسة فضلات القوارض أو استنشاق رذاذ ملوث، ويسبب طيفاً من الأمراض أبرزها المتلازمة الرئوية لفيروس هانتا أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية، وتتميز بأعراض تشمل الحمى والصداع وآلام العضلات وصعوبة التنفس في الحالات الشديدة، فيما يعتمد الحد من انتشاره على العزل الصحي المبكر للمخالطين، ومراقبة الحالات المحتملة نظراً لعدم وجود لقاح معتمد عالمياً حتى الآن.

