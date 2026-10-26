التحالف يعلن تدمير خمسة أنفاق وأربع منصات لإطلاق الصواريخ في اليمن

الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية وصفها ‏بالنوعية، استهدفت مصادر تهديد في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وأسفرت عن ‏تدمير خمسة أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية، وأربع منصات لإطلاقها، إضافة إلى ‏مخزن للصواريخ.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي ‏المالكي، قوله في بيان نشره على منصة «إكس»: إن العملية تأتي رداً على ‏الاعتداءات المتكررة التي تنفذها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ الباليستية ‏والطائرات المسيّرة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية واليمن.‏

وأضاف المالكي أن العملية شملت أيضاً استهداف تحصينات الجماعة وتجمعات ‏عناصرها وعتادها العسكري على خطوط التماس داخل اليمن، فضلاً عن استهداف ‏إمداداتها بين مناطق سيطرتها.‏

وأكد استمرار العمليات العسكرية، التي قال: إنها تهدف إلى حماية المدنيين والأعيان ‏المدنية في السعودية واليمن، مشيراً إلى توافق العملية مع القانون الدولي الإنساني ‏وقواعده العرفية.‏

وكان المتحدث باسم التحالف أعلن، فجر اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية ‏اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض، ‏فيما دُمّرت منصتان لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء استُخدمت إحداهما ‏لإطلاق الصاروخ باتجاه الرياض.‏