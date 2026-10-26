التحالف يعلن تدمير خمسة أنفاق وأربع منصات لإطلاق الصواريخ في اليمن

الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية، استهدفت مصادر تهديد في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وأسفرت عن تدمير خمسة أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية، وأربع منصات لإطلاقها، إضافة إلى مخزن للصواريخ.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قوله في بيان نشره على منصة «إكس»: إن العملية تأتي رداً على الاعتداءات المتكررة التي تنفذها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية واليمن.
وأضاف المالكي أن العملية شملت أيضاً استهداف تحصينات الجماعة وتجمعات عناصرها وعتادها العسكري على خطوط التماس داخل اليمن، فضلاً عن استهداف إمداداتها بين مناطق سيطرتها.
وأكد استمرار العمليات العسكرية، التي قال: إنها تهدف إلى حماية المدنيين والأعيان المدنية في السعودية واليمن، مشيراً إلى توافق العملية مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكان المتحدث باسم التحالف أعلن، فجر اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض، فيما دُمّرت منصتان لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء استُخدمت إحداهما لإطلاق الصاروخ باتجاه الرياض.