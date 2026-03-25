غوغل تعزز “غوغل تي في” بميزات ذكاء اصطناعي لتحسين تجربة المشاهدة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “غوغل” إطلاق مجموعة من التحديثات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة “غوغل تي في”، في خطوة تهدف إلى تطوير تجربة المستخدم وتعزيز التفاعل مع المحتوى، عبر دمج قدرات مساعدها الذكي “جيميني”.

ووفقاً لما أورده موقع “TechCrunch”، تتضمن التحديثات ثلاث ميزات رئيسية، أبرزها “المساعدة البصرية الغنية” التي تعرض نتائج مدعومة بعناصر مرئية، مثل نتائج المباريات وخيارات مشاهدتها، إضافة إلى ميزة “التعمق المعرفي” التي تتيح استكشاف موضوعات علمية وتقنية بشكل تفاعلي.

كما تشمل التحديثات ميزة “الملخصات الرياضية”، التي تقدم عرضاً سريعاً لأبرز الأحداث الرياضية باستخدام “جيميني”، مع تغطية لعدد من الدوريات مثل NBA وNHL وMLS، ما يتيح للمستخدمين متابعة المستجدات بسهولة.

وتوفر هذه الميزات تجربة مشاهدة أكثر تفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة، حيث يمكن ربط المحتوى بمقاطع تعليمية أو معلومات إضافية، بما يعزز فهم المستخدم ويثري تجربته.

وتُعد “غوغل تي في” منصة للتلفاز الذكي تدمج محتوى من تطبيقات متعددة، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص التوصيات، على أن تتوافر هذه الميزات مبدئياً في الولايات المتحدة وكندا، مع خطط للتوسع خلال عام 2026.