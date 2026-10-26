النفط يتراجع بعد ارتفاع.. وبرنت دون 115 دولاراً للبرميل

لندن-سانا
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مع تمسك الولايات المتحدة وإيران بمواقفهما في ظل الحرب الدائرة بينهما، فيما عززت مؤشرات فنية تشير إلى وصول الأسعار إلى مستويات التشبع الشرائي احتمالات تعرضها لمزيد من الضغوط الهبوطية.
وذكر موقع بلومبرغ أن خام برنت انخفض إلى ما دون 115 دولاراً للبرميل، بعدما سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في ستة أشهر، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 101 دولار للبرميل.
وعلى الصعيد الفني، تجاوز مؤشر القوة النسبية لخام برنت، الذي يُقاس على مدى 14 يوماً، مستوى 74 نقطة يوم الجمعة الماضي، متخطياً عتبة 70 نقطة التي يعدّها بعض المتعاملين مؤشراً على التشبع الشرائي واحتمال تعرض الأسعار لضغوط هبوطية.
ورغم التراجع الأخير، ارتفع خام برنت نحو 90 بالمئة منذ بداية العام، في ظل اضطراب إمدادات النفط بفعل الحرب الأميركية الإيرانية واتساع نطاق المواجهات، بما في ذلك انخراط ميليشيا الحوثي في اليمن واستهدافها منشآت نفطية ومدنية بالسعودية.