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النفط يتراجع بعد ارتفاع.. وبرنت دون 115 دولاراً للبرميل

photo 2025 11 04 08 56 23 النفط يتراجع بعد ارتفاع.. وبرنت دون 115 دولاراً للبرميل
تراجع أسعار النفط_ CNBC عربية

لندن-سانا‏

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مع تمسك الولايات المتحدة ‏وإيران بمواقفهما في ظل الحرب الدائرة بينهما، فيما عززت مؤشرات فنية تشير إلى ‏وصول الأسعار إلى مستويات التشبع الشرائي احتمالات تعرضها لمزيد من الضغوط ‏الهبوطية.‏

وذكر موقع بلومبرغ أن خام برنت انخفض إلى ما دون 115 دولاراً للبرميل، بعدما ‏سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في ستة أشهر، فيما جرى تداول خام غرب ‏تكساس الوسيط قرب 101 دولار للبرميل.‏

وعلى الصعيد الفني، تجاوز مؤشر القوة النسبية لخام برنت، الذي يُقاس على مدى 14 ‏يوماً، مستوى 74 نقطة يوم الجمعة الماضي، متخطياً عتبة 70 نقطة التي يعدّها ‏بعض المتعاملين مؤشراً على التشبع الشرائي واحتمال تعرض الأسعار لضغوط ‏هبوطية.‏

ورغم التراجع الأخير، ارتفع خام برنت نحو 90 بالمئة منذ بداية العام، في ظل ‏اضطراب إمدادات النفط بفعل الحرب الأميركية الإيرانية واتساع نطاق المواجهات، ‏بما في ذلك انخراط ميليشيا الحوثي في اليمن واستهدافها منشآت نفطية ومدنية ‏بالسعودية.‏

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