دراسة علمية تربط بين بكتيريا أمراض اللثة وزيادة خطر تضيق الصمام الأبهري

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية والمركز الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية في الصين، أن البكتيريا المسببة لأمراض اللثة قد تسهم في تطور تضيق الصمام الأبهري التكلسي، أحد أكثر أمراض صمامات القلب شيوعاً وخطورة، من خلال تحفيز الالتهابات وزيادة ترسبات الكالسيوم في الصمام.

وذكر موقع “سينس ديلي” العلمي اليوم الإثنين أن نتائج الدراسة، التي عرضت خلال الجلسات العلمية الأساسية لعلوم القلب والأوعية الدموية لعام 2026 التابعة لجمعية القلب الأمريكية، أظهرت أن بكتيريا بورفيروموناس جينجيفاليس، وهي من أبرز مسببات التهاب دواعم السن، وُجدت بمستويات أعلى في أنسجة الصمامات الأبهرية المتكلسة مقارنة بالصمامات المصابة بأمراض أخرى، وذلك بعد تحليل عينات أُزيلت خلال عمليات استبدال الصمام.

وللتحقق من آلية تأثير هذه البكتيريا، أجرى الباحثون تجارب على الفئران، بيّنت أن التعرض المتكرر لها أدى إلى تراكمها في الصمام الأبهري، وزيادة ترسبات الكالسيوم، وظهور تغيرات مماثلة لتلك التي تحدث في تضيق الصمام الأبهري التكلسي، كما أظهرت النتائج أن استخدام المضادات الحيوية الوقائية خفف من هذه التأثيرات، في حين أسهم تعطيل بروتين إنترلوكين-1 بيتا (IL-1β) المسؤول عن الاستجابة الالتهابية في الحد من تكلس الصمام وإبطاء تطور المرض.

وأشار الباحثون إلى أنه لا توجد حتى الآن علاجات دوائية مثبتة علمياً تمنع أو تبطئ تطور تضيق الصمام الأبهري التكلسي، ما يجعل هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم آليات المرض وفتح المجال أمام تطوير وسائل وقائية وعلاجية جديدة، ورجحوا أن المحافظة على صحة الفم وعلاج أمراض اللثة قد يسهمان مستقبلاً في الحد من خطر الإصابة بهذا المرض.

وأكد فريق البحث أن النتائج لا تزال أولية، موضحاً أنه بدأ دراسة سريرية على البشر للتحقق من العلاقة بين أمراض اللثة وتضيق الصمام الأبهري، وتقييم إمكانية الاستفادة من علاج التهابات اللثة في الوقاية من هذا المرض.

ويعد تضيق الصمام الأبهري التكلسي من أكثر أمراض صمامات القلب شيوعاً لدى كبار السن، إذ يؤدي إلى زيادة سماكة الصمام وتكلسه تدريجياً، ما يعيق تدفق الدم من القلب إلى مختلف أنحاء الجسم.