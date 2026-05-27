الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً لاختبار تكنولوجيا الاتصالات

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح، اليوم الأربعاء، قمراً صناعياً جديداً لاختبار تكنولوجيا الاتصالات، ودخل المدار المحدد له بنجاح.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أنه تم إطلاق القمر الصناعي من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية التجارية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، على متن صاروخ حامل معدل من طراز “لونغ مارش-7”.

ويعتبر هذا القمر الصناعي، مخصصاً للتحقق من تكنولوجيات الاتصالات الفضائية متعددة النطاقات وعالية السرعة.

وأطلقت الصين الأحد الماضي، مهمة فضائية طموحة، بإرسال ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها “تيانغونغ” على متن المركبة “شنتشو-23″، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات بكين الفضائية، وتمهيد الطريق لهبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030.