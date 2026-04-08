“ميتا” تعيد دمج “ماسنجر” مع فيسبوك بعد سنوات من الفصل

واشنطن-سانا

بدأت شركة “ميتا” تنفيذ خطوة جديدة تقضي بإعادة دمج خدمة “ماسنجر” ضمن منصة فيسبوك، بعد أكثر من 12 عاماً على فصلها، في تحول يعكس توجهاً نحو توحيد خدمات التواصل داخل تطبيق واحد.

ووفقاً لما نشره موقع “Social Media Today” التقني، حددت الشركة منتصف نيسان الجاري موعداً لإيقاف الموقع المستقل للخدمة، حيث سيتم تحويل المستخدمين تلقائياً إلى واجهة المراسلة المدمجة داخل فيسبوك مع الحفاظ على ميزات الدردشة الأساسية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط تجربة المستخدم وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب تعزيز بقاء المستخدمين ضمن منصة واحدة، بما يدعم خدمات الإعلانات، ويسهل الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة.

كما عملت “ميتا” على توحيد نظام التشفير لضمان حماية المحادثات، مع مطالبة المستخدمين باستخدام رموز الأمان الخاصة بهم للوصول إلى الرسائل المشفرة، فيما يقتصر هذا التغيير على نسخة الويب، مع استمرار تطبيق “ماسنجر” بشكل مستقل على الهواتف الذكية.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو بناء منصة شاملة تجمع بين التواصل والخدمات الرقمية المختلفة، في وقت تتزايد فيه المنافسة على تطوير تطبيقات متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.