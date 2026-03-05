باحثون يرصدون عيوباً دقيقة تُعرف بـ “عضة الفأر” في رقائق الحاسوب

واشنطن-سانا

تمكن فريق من الباحثين في جامعة كورنيل الأمريكية بالتعاون مع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، من رصد عيوب بنيوية دقيقة داخل شرائح الحاسوب الحديثة على المستوى الذري، باستخدام تقنيات تصوير ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.

وذكر الموقع الإخباري الرسمي لجامعة كورنيل الأمريكية (Cornell Chronicle)، أن العلماء أطلقوا على هذه التشوهات اسم “عضة الفأر”، إذ تؤثر في أداء الترانزستورات وتعيق تدفق التيار الكهربائي، ما قد ينعكس على كفاءة الأجهزة الإلكترونية، بدءاً من الهواتف الذكية وصولاً إلى الخوادم المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الباحثون إلى أن تصغير مكونات الشرائح الإلكترونية إلى مقاييس ذرية، يجعل اكتشاف هذه العيوب أكثر صعوبة، إلا أن تقنية التصوير الجديدة تتيح فهماً أدق لكيفية تشكلها، ما يساعد على تطوير طرق تصنيع تقلل من هذه الأخطاء.

ويرى الفريق البحثي أن تحديد هذه العيوب على المستوى الذري قد يسهم في تحسين جودة إنتاج أشباه الموصلات وزيادة موثوقيتها، وهو ما يعد عاملاً مهماً لدعم تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.