تقنية بريطانية جديدة لرصد تراكم الجسيمات البلاستيكية الدقيقة داخل الجسم دون تدخل جراحي

لندن-سانا

طور فريق من الباحثين البريطانيين تقنية غير جراحية جديدة لرصد أماكن تراكم الجسيمات البلاستيكية الدقيقة داخل الأنسجة الحية، في خطوة علمية تُعد متقدمة لفهم تأثير هذه الجسيمات المنتشرة على نطاق واسع على صحة الإنسان.

وذكرت دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة كوليدج لندن (UCL) بالتعاون مع جامعتي كينغستون وبرمنغهام، أن التقنية تعتمد على التصوير الضوئي الصوتي، حيث تُسلَّط نبضات ليزر على الأنسجة، فتقوم الجسيمات البلاستيكية الدقيقة بامتصاصها وتحويلها إلى موجات صوتية دقيقة، يتم تحليلها لإنتاج خرائط تفصيلية لمواضع تراكمها داخل الجسم.

ونقل موقع «الإندبندنت» البريطاني في تقرير حديث أن الدراسة التي نُشرت في مجلة «Advanced Science» تحت عنوان “In Vivo Microplastic Detection With Photoacoustic Imaging”، تكشف عن تقنية تتيح تتبع حركة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة داخل الجسم لفترات طويلة دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو أخذ عينات من الأنسجة.

وذكر الباحثون أن هذه الطريقة قد تسهم في فهم مدة بقاء الجسيمات البلاستيكية الدقيقة داخل الجسم، وتأثيراتها المحتملة على أعضاء مختلفة، بما في ذلك الدماغ والأوعية الدموية، إضافة إلى دراسة كيفية توزعها وتراكمها في الأنسجة الحية.

وقد اختبر الفريق البحثي التقنية على فئران تجارب، وتمكن من تتبع الجسيمات البلاستيكية الدقيقة داخل أجسامها لمدة وصلت إلى شهرين، ما أتاح بيانات جديدة حول سلوكها الحيوي وانتشارها.

وقد تمهد هذه التقنية مستقبلاً لتطبيقات سريرية على البشر، وخاصة مع توفر أنظمة التصوير الضوئي الصوتي في عدد من المراكز الطبية المتقدمة.