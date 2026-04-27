واتساب يعلن إنهاء دعم الإصدارات القديمة من أندرويد اعتباراً من أيلول 2026

واشنطن-سانا

أفادت تقارير تقنية بأن تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” سيبدأ اعتباراً من الـ 8 من أيلول 2026 بإيقاف دعمه للأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد 6 أو أقدم، في خطوة من شأنها التأثير على ملايين المستخدمين حول العالم.

ووفقاً لموقع “WABetaInfo” المتخصص في تحديثات التطبيق، فإن “واتساب” سيواصل العمل فقط على الأجهزة التي تعمل بإصدار أندرويد 6.0 فما فوق، مع إلزام المستخدمين بتحديث أنظمة التشغيل، لضمان استمرار الخدمة، والاستفادة من الميزات الجديدة.

وحسب المعلومات، يأتي هذا القرار في إطار توجه الشركة المالكة “ميتا” إلى رفع كفاءة الأداء وتطوير الخصائص التقنية، بما يتطلب بيئة تشغيل أكثر حداثة لا توفرها الأنظمة القديمة.

ويشير التقرير إلى أن الإصدار الحالي من التطبيق يدعم أندرويد 5.0 وما بعده، إلا أن التحديث الجديد سيضع حداً لهذا الدعم تدريجياً، ما قد يطال شريحة من المستخدمين في عدد من الدول التي لا تزال تعتمد على أجهزة قديمة.

كما سيظهر للمستخدمين المتأثرين إشعار داخل التطبيق ينبههم بقرب انتهاء الدعم، مع توصيات بأهمية تحديث النظام أو تغيير الجهاز لضمان استمرار الاستخدام.

وينصح “واتساب” المستخدمين بأخذ نسخ احتياطية من محادثاتهم عبر “غوغل درايف” أو التخزين المحلي قبل موعد وقف الدعم، لتفادي فقدان البيانات عند توقف الخدمة على الأجهزة غير المدعومة.