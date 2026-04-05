نمو مزدوج لإيرادات قطاع البرمجيات في الصين

بكين-سانا

سجلت إيرادات قطاع البرمجيات في الصين نمواً ملحوظاً خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، في مؤشر على استمرار زخم الاقتصاد الرقمي، رغم تباطؤ نسبي في وتيرة نمو الأرباح.

وذكرت وكالة شينخوا أن بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أظهرت أن إجمالي إيرادات القطاع ارتفع بنسبة 11.7 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من 2.15 تريليون يوان (نحو 312.9 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى شباط.

وفي المقابل، ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 7.3 بالمئة لتتجاوز 269.3 مليار يوان، ما يعكس تباطؤاً نسبياً مقارنة بوتيرة نمو الإيرادات.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت صادرات البرمجيات نمواً بنسبة 12.7 بالمئة لتبلغ 10.38 مليارات دولار، في دلالة على تنامي حضور الشركات الصينية في الأسواق العالمية.

ووفق البيانات، حققت إيرادات منتجات البرمجيات نمواً مستقراً بنسبة 7.8 بالمئة لتصل إلى 472.7 مليار يوان، مشكلة نحو 21.9 بالمئة من إجمالي إيرادات القطاع.

في المقابل، واصلت خدمات تكنولوجيا المعلومات تسجيل أداء قوي، بإيرادات بلغت 1.45 تريليون يوان، بزيادة مزدوجة الرقم، ما يمثل 67.2 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

كما بلغت إيرادات المنتجات والخدمات المرتبطة بأمن البيانات نحو 41.2 مليار يوان، مسجلة نمواً بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي، وسط تزايد الاهتمام بحماية البيانات في ظل التحول الرقمي المتسارع.