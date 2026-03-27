دراسة تكشف استراتيجية واعدة لتحسين علاج سرطان المبيض

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية تطوير استراتيجية علاجية جديدة لسرطان المبيض، تعتمد على إعادة توظيف دواء مستخدم في علاج سرطان الرئة، في خطوة قد تسهم في الحد من مقاومة العلاج وتحسين استجابة المرضى.

وذكر موقع SciTechDaily العلمي، أن خلايا سرطان المبيض تُظهر قدرة مبكرة على تطوير آليات مقاومة عند استخدام مثبطات PARP، وهي أدوية شائعة لعلاج الحالات المرتبطة بخلل إصلاح الحمض النووي، حيث يتراجع تأثيرها مع الوقت نتيجة تكيف الخلايا السرطانية.

وأوضحت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من مراكز متخصصة بأبحاث السرطان في الولايات المتحدة بقيادة خبراء من مؤسسة “مايو كلينك” المتخصصة في مجالات العلاج والأبحاث الطبية، أن العامل الجيني FRA1 يلعب دوراً رئيسياً في هذه المقاومة، من خلال تنشيط مجموعة من الجينات التي تساعد الخلايا السرطانية على البقاء رغم العلاج، مشيرةً إلى أن هذه الاستجابة تحدث في مراحل مبكرة من بدء العلاج.

وبيّنت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة Science Translational Medicine العلمية المحكمة، والتي تُعنى بنقل الاكتشافات المخبرية إلى تطبيقات سريرية، أن استخدام دواء معتمد لعلاج بعض أنواع سرطان الرئة، إلى جانب مثبطات PARP، يؤدي إلى تحسين الاستجابة العلاجية، عبر تقليل قدرة الخلايا السرطانية على التكيف ومقاومة الأدوية.

وبحسب الدراسة يعمل الدواء على تثبيط مسارين حيويين داخل الخلايا هما FAK وEPHA2، وهما مرتبطان ببقاء الخلايا السرطانية وانتشارها، ما يسهم في إضعافها وزيادة حساسيتها للعلاج.

وأشارت الدراسة إلى أن المرضى الذين لديهم مستويات مرتفعة من هذين البروتينين، قد يكونون الأكثر استفادة من هذا النهج، وخاصة في الحالات الأكثر شدة، ما يفتح المجال أمام تطوير علاجات أكثر دقة وفعالية في المستقبل.

وسرطان المبيض هو مرض ينشأ نتيجة نمو غير طبيعي لخلايا المبيض، ويُعد من السرطانات التي يصعب اكتشافها مبكراً بسبب أعراضه غير الواضحة، ما يستدعي التشخيص المبكر لزيادة فرص العلاج.