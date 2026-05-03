مايكروسوفت تبدأ طرح “وضع Xbox” على أجهزة ويندوز 11 في أسواق محدودة

واشنطن-سانا

بدأت شركة Microsoft طرح ميزة “وضع Xbox” على الأجهزة العاملة بنظام Windows 11 في عدد محدود من الأسواق، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الألعاب على الحواسيب الشخصية، وتقديم واجهة استخدام أقرب إلى أجهزة الألعاب المنزلية.

وذكرت الشركة، وفق ما نشرته مدونتها الرسمية أول أمس، أن الميزة الجديدة توفر واجهة مخصصة للألعاب جرى تصميمها لتعمل بكفاءة مع وحدات التحكم، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبات ألعاب متعددة ضمن منصة واحدة، تشمل Xbox Game Pass وSteam وEpic Games، دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات مختلفة.

وكانت هذه التجربة قد ظهرت للمرة الأولى تحت اسم “تجربة Xbox بملء الشاشة” على أجهزة الألعاب المحمولة، قبل أن يتم توسيعها لاحقاً لتشمل الحواسيب المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية العاملة بنظام ويندوز 11.

وتوفر الميزة الجديدة واجهة مبسطة مستوحاة من أجهزة Xbox، تتيح تصفح الألعاب وتشغيلها بسهولة، إلى جانب استئناف الألعاب المستخدمة مؤخراً، مع دعم كامل لوحدات التحكم، وإمكانية العودة السلسة إلى سطح المكتب بعد الانتهاء من اللعب.

يذكر أن إطلاق الميزة يتم بشكل تدريجي في الأسواق المشمولة، على أن يتم توسيع نطاق توفرها خلال الفترة المقبلة، علماً أن تطويرها جاء استجابة لملاحظات المستخدمين، مع استمرار العمل على تحسين التجربة، بما يلبي احتياجات اللاعبين.