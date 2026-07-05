نقابتا صيادلة سورية والأردن تبحثان تعزيز التعاون المهني والعلمي‎ ‎

دمشق-سانا‏

بحث وفد من نقابة صيادلة سوريا، برئاسة نقيب الصيادلة إبراهيم الإسماعيل، مع نائب نقيب صيادلة الأردن وصفي النوافلة ‏وأعضاء مجلس النقابة، أطر التعاون المشترك، وآليات توحيد الجهود الصيدلانية بين البلدين.‏

وذكرت نقابة صيادلة سوريا، عبر صفحتها على فيسبوك، أن اللقاء الذي عقد في مقر نقابة صيادلة الأردن، تضمن نقاشات ‏موسعة حول سبل تعزيز العمل النقابي العربي، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الواقع المهني للصيادلة، والارتقاء ‏بالخدمات المقدمة لهم.‏

وأعرب الإسماعيل عن تقديره للتجربة الصيدلانية الأردنية وما حققته من نجاحات نوعية على مختلف المستويات، مؤكداً أن ‏الزيارة تشكل محطة مهمة للاطلاع على الآليات المتبعة، والخدمات المتطورة المقدمة للصيادلة في الأردن، والاستفادة منها ‏في تطوير المنظومة النقابية في سوريا.‏

من جانبه، أكد النوافلة متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى استعداد النقابة الأردنية ‏لتسخير خبراتها وإمكاناتها العلمية والمهنية في خدمة العمل الصيدلاني المشترك، والمساهمة في تطوير مهارات الكوادر ‏الصيدلانية في البلدين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الدوائية.‏

واتفق الجانبان على وضع أسس متينة للتعاون الثنائي، تركز على مجالات التأهيل المستمر، والتدريب المهني، وتنظيم ‏الأنشطة العلمية المشتركة، إضافة إلى تكثيف قنوات التواصل والتشاور حيال القضايا والتحديات المهنية التي تهم الصيادلة ‏في البلدين.‏

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية المخرجات التي أسفرت عنها الزيارة، والحرص على استمرار التنسيق والعمل المشترك ‏للنهوض بالقطاع الصيدلاني، وخدمة مصالح منتسبي النقابتين.‏

وكان وفد من وزارة الصحة السورية شارك أمس في أعمال مؤتمر الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية ‏AUPAM، الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة عدد من الشركات والخبرات المتخصصة.‏