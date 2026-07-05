نقابتا صيادلة سورية والأردن تبحثان تعزيز التعاون المهني والعلمي‎ ‎

دمشق-سانا
بحث وفد من نقابة صيادلة سوريا، برئاسة نقيب الصيادلة إبراهيم الإسماعيل، مع نائب نقيب صيادلة الأردن وصفي النوافلة وأعضاء مجلس النقابة، أطر التعاون المشترك، وآليات توحيد الجهود الصيدلانية بين البلدين.
وذكرت نقابة صيادلة سوريا، عبر صفحتها على فيسبوك، أن اللقاء الذي عقد في مقر نقابة صيادلة الأردن، تضمن نقاشات موسعة حول سبل تعزيز العمل النقابي العربي، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الواقع المهني للصيادلة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وأعرب الإسماعيل عن تقديره للتجربة الصيدلانية الأردنية وما حققته من نجاحات نوعية على مختلف المستويات، مؤكداً أن الزيارة تشكل محطة مهمة للاطلاع على الآليات المتبعة، والخدمات المتطورة المقدمة للصيادلة في الأردن، والاستفادة منها في تطوير المنظومة النقابية في سوريا.
من جانبه، أكد النوافلة متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى استعداد النقابة الأردنية لتسخير خبراتها وإمكاناتها العلمية والمهنية في خدمة العمل الصيدلاني المشترك، والمساهمة في تطوير مهارات الكوادر الصيدلانية في البلدين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الدوائية.
واتفق الجانبان على وضع أسس متينة للتعاون الثنائي، تركز على مجالات التأهيل المستمر، والتدريب المهني، وتنظيم الأنشطة العلمية المشتركة، إضافة إلى تكثيف قنوات التواصل والتشاور حيال القضايا والتحديات المهنية التي تهم الصيادلة في البلدين.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية المخرجات التي أسفرت عنها الزيارة، والحرص على استمرار التنسيق والعمل المشترك للنهوض بالقطاع الصيدلاني، وخدمة مصالح منتسبي النقابتين.
وكان وفد من وزارة الصحة السورية شارك أمس في أعمال مؤتمر الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية AUPAM، الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة عدد من الشركات والخبرات المتخصصة.