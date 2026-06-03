دراسة: الصدفية قد تترك آثاراً نفسية واجتماعية تتجاوز الأعراض الجلدية

زغرب-سانا

كشفت دراسة حديثة أن مرض الصدفية لا يقتصر تأثيره على الجلد فقط، بل قد يمتد ليشمل أبعاداً نفسية واجتماعية أعمق لدى المصابين، نتيجة الوصمة المجتمعية وسوء الفهم المرتبط بطبيعة المرض، ما قد ينعكس سلباً على الثقة بالنفس والصحة النفسية وجودة الحياة بشكل عام.

ووفق ما نقل موقع «ScienceAlert» أمس الثلاثاء، فإن الدراسة التي نفذها باحثون من المركز الطبي الجامعي «Sestre Milosrdnice» التابع لجامعة زغرب في كرواتيا، أشارت إلى أن كثيراً من المصابين بالصدفية يواجهون تحديات تتجاوز الأعراض الجسدية، حيث يمكن أن تؤدي النظرة الاجتماعية الخاطئة للمرض إلى شعور بالإحراج والقلق وتراجع في التفاعل الاجتماعي، رغم أن الصدفية ليست مرضاً معدياً.

وبيّنت الدراسة أن هذا التداخل بين الأعراض الجسدية والضغوط النفسية قد يفاقم من معاناة المرضى، ما يجعل التوعية المجتمعية والدعم النفسي جزءاً أساسياً من التعامل مع المرض إلى جانب العلاجات الطبية.

وشددت الدراسة على أهمية رفع مستوى الوعي بأن الصدفية ليست مرضاً معدياً، وأن فهم طبيعتها يساعد في الحد من الوصمة الاجتماعية، وتشجيع المرضى على طلب العلاج دون خوف أو إحراج.

وتُعد الصدفية مرضاً مناعياً جلدياً مزمناً ينتج عن اضطراب في الجهاز المناعي يؤدي إلى تسارع غير طبيعي في نمو خلايا الجلد، ما يسبب ظهور بقع حمراء مغطاة بقشور سميكة وجفافاً وحكة، وهو مرض غير معدٍ طبياً.