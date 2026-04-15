“غوغل” تعزز “جيميناي” بميزة الذكاء الشخصي لمستخدميها في الهند

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “غوغل” إطلاق ميزة “الذكاء الشخصي” ضمن مساعدها الذكي “جيميناي”، لمستخدميها في الهند، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات التخصيص في خدمات الذكاء الاصطناعي.

وحسب تقرير نشره موقع TechCrunch أمس الثلاثاء، تتيح الميزة الجديدة ربط حسابات المستخدمين عبر خدمات “غوغل” المختلفة، مثل البريد الإلكتروني “Gmail” وتطبيق الصور “Google Photos”، ما يمكّن المساعد من تقديم إجابات مخصصة تستند إلى بيانات المستخدم.

وبعد تفعيل الميزة، يمكن للمستخدمين طرح استفسارات تتعلق بخطط السفر أو الأنشطة اليومية، ليقوم “جيميناي” بتحليل المعلومات المتاحة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والصور وسجل مشاهدة “يوتيوب”، بهدف تقديم إجابات أكثر دقة وارتباطاً بالسياق.

ومن المقرر أن تتوفر الميزة في مرحلتها الأولى لمشتركي خطي “AI Pro” و“AI Ultra” في الهند، على أن يتم توسيعها لاحقاً لتشمل شريحة أوسع من المستخدمين، بما في ذلك الحسابات المجانية.

وكانت “غوغل” قد بدأت اختبار هذه الميزة في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، قبل توسيع نطاقها تدريجياً إلى أسواق أخرى، من بينها اليابان، في إطار استراتيجيتها لتعميم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، أشارت الشركة إلى أن النظام قد يواجه بعض التحديات في فهم السياق أو الربط الدقيق بين المعلومات، وخاصة في الحالات المعقدة، مؤكدة إمكانية تصحيح النتائج لتحسين الأداء.

وتواصل “غوغل” تطوير خدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تعزيز تكامل مساعداتها الذكية مع تطبيقاتها المختلفة، بما يهدف إلى تقديم تجربة أكثر تخصيصاً وكفاءة للمستخدمين.