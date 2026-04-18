شباب الأهلي الإماراتي يحجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الرياض-سانا

تأهل شباب الأهلي الإماراتي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، بعد فوزه على بوريرام يونايتد التايلاندي 3-2 بعد التمديد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في جدة السعودية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

افتتح شباب الأهلي التسجيل في الدقيقة 13 بواسطة لاعب بوريرام بيتير زولي خطأً في مرمى فريقه، ثم أضاف سعيد عزة الله الهدف الثاني للفريق الإماراتي عند الدقيقة 49.

وقلص الفريق التايلاندي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 64 نفذها بيسولي بنجاح، ثم أدرك زولي التعادل لفريق بوريرام في الدقيقة 70، وفي الوقت الإضافي تمكن رينان فيكتور من تسجيل الهدف الثالث لفريق شباب الأهلي في الدقيقة 93، مانحاً فريقه بطاقة العبور للدور نصف النهائي.

ويلاقي شباب الأهلي في نصف النهائي فريق ماتشيدا الياباني.