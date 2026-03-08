سامسونغ تطور ميزة جديدة لتحويل الأفكار إلى تطبيقات عبر الذكاء الاصطناعي

سيئول-سانا

تعمل شركة سامسونغ على تطوير ميزة جديدة لهواتف “غالاكسي” تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات وميزات مباشرة على الهاتف باستخدام اللغة الطبيعية، دون الحاجة إلى امتلاك مهارات برمجية.

ووفقاً لتقرير نشره الموقع التقني الأمريكي “فون أرينا”، تعرف الميزة باسم “البرمجة بالإحساس”، وتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي لكتابة الأكواد تلقائياً، ما يسمح للمستخدمين بتحويل أفكارهم إلى تطبيقات تعمل مباشرة على الهاتف، في إطار جهود سامسونغ لتوسيع إمكانات تخصيص تجربة الاستخدام.

وتتيح الميزة إنشاء تطبيقات مخصصة أو تعديل سلوك الهاتف، مثل تفعيل وضع عدم الإزعاج تلقائياً عند تشغيل تطبيقات معينة، أو إنشاء تذكيرات مرتبطة بالموقع والوقت، إضافة إلى إمكانات أوسع لتخصيص واجهة الاستخدام والتطبيقات وفق احتياجات المستخدم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه سامسونغ لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في هواتفها الذكية، مع توقعات بفرض ضوابط أمنية لضمان استقرار النظام وحماية المستخدمين، في ظل توجه متزايد لدى شركات التكنولوجيا نحو منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في تجربة استخدام الهواتف الذكية.