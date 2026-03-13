لافتات مرورية في مدينة صينية تحذر السائقين من المزاح أثناء القيادة

بكين-سانا

وضعت السلطات المحلية في مدينة تيانجين شمال الصين لافتات مرورية غير تقليدية تحذر السائقين من تبادل المزاح أثناء القيادة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من تشتت انتباه السائقين.

وذكرت صحيفة South China Morning Post، أن إحدى هذه اللافتات تظهر رسماً كاريكاتورياً لسائق وراكب يتبادلان النكات، مرفقاً بعبارة تحذيرية تفيد بأن المزاح أثناء القيادة قد يشكل خطراً على السلامة المرورية.

وأثارت هذه اللافتات اهتمام الزوار بعد انتشار مقاطع مصورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى بعض السياح والسكان دهشتهم من وجود هذا النوع من التحذيرات، فيما رأى آخرون أنها تعكس طبيعة المدينة المعروفة بروح الدعابة بين سكانها.

وتعد هذه اللافتات جزءاً من سلسلة تضم أكثر من 30 لافتة مرورية كرتونية بدأ تركيبها في المدينة منذ عام 2008 بهدف توعية السائقين بأسلوب مبسط، في مدينة تشتهر بثقافة الفكاهة وفن الحوار الكوميدي المعروف في الصين باسم شيانغشنغ.