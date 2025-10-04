دراسة علمية.. سوء النوم يسرع شيخوخة الدماغ

استوكهولم-سانا

كشفت دراسة علمية أجراها معهد كارولينسكا في السويد أن سوء النوم يسرع من شيخوخة الدماغ، موضحة أنه قد يصبح ممكناً الوقاية من التدهور المعرفي عبر اعتماد عادات نوم أكثر صحية.

واعتمدت الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية ” eBioMedicine” على تحليل بيانات ضخمة شملت 27500 شخص من منتصف العمر وكبار السن من البنك الحيوي البريطاني، حيث خضع جميع المشاركين لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.

وتمكن الباحثون من تقدير العمر البيولوجي لأدمغة المشاركين بناء على أكثر من ألف خاصية مختلفة ظهرت في الصور المغناطيسية.

وقيم الباحثون جودة النوم لدى المشاركين من خلال خمسة عوامل أساسية شملت: النمط الزمني للنوم (نهاري أو ليلي)، ومدة النوم، والأرق، والشخير، والنعاس أثناء النهار، وبناء عليها، تم تصنيف المشاركين إلى ثلاث فئات: ذوو النوم الصحي، والنوم المتوسط، والنوم السيئ.

وكشفت نتائج الدراسة أن كل نقطة انخفاض في جودة النوم تتوافق مع زيادة الفجوة بين عمر الدماغ البيولوجي والعمر الزمني الحقيقي بنحو ستة أشهر، وأن الأشخاص الذين يعانون سوء النوم المزمن تبدو أدمغتهم أكبر بمعدل عام واحد كامل مقارنة بعمرهم الفعلي.

وحلل الباحثون مستويات الالتهاب منخفض الدرجة، واكتشفوا أن الالتهاب الجهازي يفسر ما يزيد على 10% من الرابط بين سوء النوم وتقدم عمر الدماغ، وهذه النتيجة تقدم دليلاً مهماً على أن الالتهاب يلعب دوراً وسيطاً في تأثير النوم على صحة الدماغ.

وقالت الباحثة أبيجيل دوف من قسم البيولوجيا العصبية وعلوم الرعاية والمجتمع: “إن النتائج تقدم أدلة قوية على أن سوء النوم قد يساهم في تسريع شيخوخة الدماغ، كما تشير إلى أن الالتهاب كإحدى الآليات الأساسية وراء هذه العلاقة “، لافتة إلى أنه قد يصبح من الممكن الوقاية من التدهور المعرفي عبر اعتماد عادات نوم أكثر صحية..