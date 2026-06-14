آبل تعزز أنظمة كاميرات المراقبة المنزلية بقدرات الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل عن خطوة جديدة في مجال المنازل الذكية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة كاميرات المراقبة المنزلية المتوافقة مع منصة “هوم كيت”، بما يتيح تحليل مقاطع الفيديو تلقائياً، ووصف الأحداث داخلها بدقة، إضافةً إلى تحسين إمكانيات البحث داخل التسجيلات باستخدام اللغة الطبيعية.

ووفق ما نقل موقع The Verge التقني أول أمس، كشفت آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين عن هذه التحديثات، التي تعتمد على دمج نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها ضمن منظومة الكاميرات المنزلية، بما يسهل الوصول إلى لقطات محددة، أو التعرف على أشخاص وأحداث معينة دون الحاجة إلى مراجعة تسجيلات طويلة.

وتتضمن التحديثات الجديدة أيضاً دعم البث المباشر والتسجيل بجودة تصل إلى 4K، مع معالجة البيانات المرئية محلياً عبر خوادم آبل المشفرة، بما يعزز مستويات الخصوصية، ويحد من مشاركة البيانات مع أطراف خارجية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التنافس المتصاعد بين الشركات التقنية الكبرى في مجال المنازل الذكية، حيث تسعى آبل إلى تعزيز موقعها عبر تقديم حلول أكثر أماناً وذكاءً وتكاملاً مع أجهزة المستخدمين.