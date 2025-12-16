ست ميداليات لسوريا في النهائي الإقليمي للمسابقة البرمجية للكليات الجامعية بالوطن العربي بمصر

القاهرة-سانا

أحرزت الفرق السورية ست ميداليات مميزة في النهائي الإقليمي السابع والعشرين للمسابقة البرمجية للكليات الجامعية في الوطن العربي وشمال أفريقيا ACPC، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الأقصر المصرية خلال الفترة ما بين الـ 12 والـ 14 من شهر كانون الأول الجاري.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن الميداليات توزعت على النحو التالي: ميدالية ذهبية لفريق من الجامعة الافتراضية السورية، وميداليتان ذهبية وبرونزية لفريقين من جامعة حلب، وميداليتان فضية وبرونزية لفريقين من جامعة دمشق، وميدالية برونزية لفريق من جامعة حمص.

واعتبرت الوزارة ما حققته الفرق السورية إنجازاً علمياً جديداً يضاف إلى سجل التميز السوري الدولي، لافتة إلى أن هذه الفرق ستتأهل إلى المسابقة البرمجية العالمية لعام 2026.

يذكر أن 13 فريقاً سورياً شارك في النسخة الحالية من البطولة التي تنافس فيها 151 فريقاً جامعياً من 80 جامعة عربية ممن نجحوا في تجاوز المسابقات المحلية، كما تضمنت المشاركة أيضاً 19 فريقاً من طلاب المدارس، في خطوة نوعية تستهدف غرس ثقافة البرمجة منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وتعد المسابقة وسيلة لجمع نخبة من الطلاب الجامعيين المبرمجين والمدربين والأكاديميين العاملين في مجال المعلوماتية في مكان واحد، وتهدف إلى تعزيز الإبداع والعمل الجماعي وتشجيع بناء برمجيات جديدة وتمكين الطلاب من اختبار مقدراتهم وأدائهم تحت الضغط.

ويتألف كل فريق من ثلاثة أعضاء ومدرب يعملون على حاسوب واحد لحل مجموعة من المسائل الحياتية برمجياً، حيث يحصل على المركز الأول من ينجح بحل أكبر عدد من المسائل بأقصر وقت ممكن، وتتأهل الفرق الفائزة في المسابقة الإقليمية إلى المسابقة البرمجية العالمية التي ستقام لاحقاً.

وتلقب المسابقة المذكورة بـ “حرب العقول” حيث إنها تعد أكثر من مجرد منافسة أكاديمية وتكنولوجية، وهي أرضية لبناء مجتمع معلوماتي عالمي متعاون أكثر.