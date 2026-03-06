تجربة اتصال ليزري عالي السرعة بين طائرة وقمر اصطناعي في المدار الثابت

عواصم-سانا

نجحت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بالتعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، في إجراء تجربة اتصال ليزري عالي السرعة بين طائرة تحلق في الجو وقمر اصطناعي في مدار ثابت حول الأرض، في خطوة قد تسهم في تطوير تقنيات الاتصال الفضائي للمنصات المتحركة.

وبحسب موقع TechXplore العلمي، تم خلال التجربة ربط طائرة مزودة بمحطة اتصال ليزرية من طراز UltraAir بالقمر الاصطناعي Alphasat TDP-1 الموجود على ارتفاع يقارب 36 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض.

وأظهرت التجربة قدرة النظام على نقل البيانات بسرعة وصلت إلى نحو 2.6 غيغابت في الثانية مع الحفاظ على اتصال مستقر أثناء حركة الطائرة، باستخدام أشعة الليزر بدلاً من موجات الراديو التقليدية المستخدمة في معظم أنظمة الاتصالات الفضائية.

ويرى الخبراء أن هذه التقنية قد تتيح مستقبلاً توفير اتصال إنترنت عالي السرعة للطائرات والسفن والمنصات العاملة في المناطق النائية، إضافة إلى تعزيز شبكات الاتصالات الفضائية بقدرة أكبر على نقل البيانات وأمان أعلى.