مباحثات سورية سعودية حول آفاق التعاون في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات

الرياض-سانا

زار وفد من وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية برئاسة الوزير عبد السلام هيكل، اليوم، مقر شركة “عِلم” السعودية المتخصصة في الحلول الرقمية وخدمات التحول الذكي، لبحث آفاق التعاون المشترك.

وجرى خلال اللقاء، وفق منشور للوزارة على قناتها بالتلغرام، استعراض تجربة الشركة في رقمنة الخدمات الحكومية، وإدارة الهوية الرقمية، والحلول السيبرانية، إلى جانب أنظمة البيانات المفتوحة والمترابطة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي، والشفافية الحكومية، وأتمتة الخدمات، وربط قواعد البيانات الوطنية.

ونوه الوزير هيكل بخبرة الشركة في بناء المنظومات الرقمية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية السعودية، مؤكداً أنّ سوريا تعمل على تأسيس بنية رقمية وطنية تستفيد من التجارب الرائدة في المنطقة.

من جهتهم، أعرب مسؤولو شركة “عِلم” عن استعدادهم لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون الفني والاستشاري مع الجانب السوري.