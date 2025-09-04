مباحثات سورية سعودية حول آفاق التعاون في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات

photo 2025 09 03 22 51 57 مباحثات سورية سعودية حول آفاق التعاون في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات

الرياض-سانا

زار وفد من وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية برئاسة الوزير عبد السلام هيكل، اليوم، مقر شركة “عِلم” السعودية المتخصصة في الحلول الرقمية وخدمات التحول الذكي، لبحث آفاق التعاون المشترك.

photo 2025 09 03 22 51 42 مباحثات سورية سعودية حول آفاق التعاون في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات

وجرى خلال اللقاء، وفق منشور للوزارة على قناتها بالتلغرام، استعراض تجربة الشركة في رقمنة الخدمات الحكومية، وإدارة الهوية الرقمية، والحلول السيبرانية، إلى جانب أنظمة البيانات المفتوحة والمترابطة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي، والشفافية الحكومية، وأتمتة الخدمات، وربط قواعد البيانات الوطنية.

photo 2025 09 03 22 51 55 مباحثات سورية سعودية حول آفاق التعاون في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات

ونوه الوزير هيكل بخبرة الشركة في بناء المنظومات الرقمية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية السعودية، مؤكداً أنّ سوريا تعمل على تأسيس بنية رقمية وطنية تستفيد من التجارب الرائدة في المنطقة.

من جهتهم، أعرب مسؤولو شركة “عِلم” عن استعدادهم لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون الفني والاستشاري مع الجانب السوري.

photo 2025 09 03 22 52 03 مباحثات سورية سعودية حول آفاق التعاون في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات
مديرية المخابر بدمشق تحلل 3715 عينة من الأسواق السورية خلال خمسة أشهر
ورشة عمل “العدالة ‏الانتقالية في سوريا.. آفاق وتحديات” تواصل أعمالها لليوم الثاني
الدفاع المدني يطلق ورشات تدريبية لتعزيز مفاهيم الاستجابة ‏للكوارث في دير الزور ‏
الهوية البصرية الجديدة لسوريا تلقى تفاعلاً واسعاً وإشادة على منصات التواصل الاجتماعي
ارتفاع عدد شهداء انفجار النيرب إلى 8 بينهم 3 أطفال وامرأتان ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك