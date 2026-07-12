عودة 39 عائلة من إدلب إلى منازلها في حمص وريف دمشق ضمن قافلة العودة الطوعية

إدلب سانا



انطلقت اليوم الأحد من مدينة إدلب المرحلة الثانية من قافلة العودة الطوعية للعائلات النازحة، التي تنظمها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل برعاية محافظة إدلب، متوجهة إلى محافظتي حمص وريف دمشق، بالتعاون مع مديريتي الشؤون الاجتماعية في المحافظتين.

وضمّت القافلة 39 عائلة، ليصل العدد الإجمالي للعائلات العائدة ضمن المبادرة إلى 46 عائلة، بعد انطلاق 7 عائلات يوم الخميس الماضي في المرحلة الأولى.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام الرشيد في تصريح لمراسل سانا، أن القافلة تأتي ضمن خطة المديرية لتسهيل عودة الأهالي الراغبين إلى مناطقهم، مؤكدة التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين متطلبات الرحلة وتقديم الدعم اللازم للعائلات.

وعبّر غياث آغا من أهالي حمص عن فرحته بالعودة إلى منزله بعد اثنتي عشرة سنة من النزوح، مشيراً إلى أن مبادرة العودة الطوعية أعادت له الأمل بلقاء الأهل والأرض، لافتاً إلى وجود تحديات بعد العودة تتعلق بتأمين السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، وداعياً الجهات المعنية إلى دعم العائدين حديثاً.



بدوره، ذكر عامر الحميد من أهالي حمص أن الإجراءات كانت ميسّرة وتعكس حرص الجهات المنظمة على راحة العائدين، داعياً باقي العائلات للاستفادة من المبادرة والعودة إلى ديارهم رغم الصعوبات القائمة.



وتأتي القافلة ضمن مبادرة محافظة إدلب لدعم العودة الطوعية الآمنة والكريمة للمهجرين إلى مدنهم وقراهم، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي.