تراجع أسعار الذهب مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

واشنطن-سانا



تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها في أسبوع تقريبا، إذ عززت الضربات الأمريكية على إيران أسعار النفط والدولار، ما أثار مخاوف من أن يبقي التضخم أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ويضغط على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.



وذكرت رويترز ان أسعار الذهب انخفضت في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4100.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من تموز في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 1.1 بالمئة إلى 4112.50 دولاراً.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية/سنتكوم/ في وقت سابق اليوم الأربعاء أن الجيش الأمريكي استكمل جولة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران، مستهدفاً 80 موقعاً بذخائر دقيقة، رداً على استهداف إيران ناقلات نفط وتهديد سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.



كما ألغت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، ترخيصاً رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران بشكل مؤقت، فيما قال مسؤول أمريكي: “إن تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للولايات المتحدة، وستكون لها عواقب وخيمة”.