الصليب الأحمر يرحّب بانضمام سوريا لمبادرة تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

جنيف-سانا

رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، بانضمام سوريا لمبادرة تجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.

ونشرت اللجنة على حسابها عبر x: “نرحب بانضمام سوريا إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني”.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة إبراهيم علبي، سلّم في وقت سابق اليوم، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، وثيقة انضمام الجمهورية العربية السورية إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.

فيما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انضمام سوريا إلى المبادرة، في خطوة تعكس التزام سوريا الجديدة بتعزيز انخراطها المسؤول والفاعل في المنظومة الدولية، وترسيخ احترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.