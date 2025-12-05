كلمة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال مشاركته في احتفالية “عيد التحرير”
احتفالية في مدينة حريتان في ريف حلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
من أجواء بطولة التحرير الأولى لفروسية القفز على الحواجز المقامة في نادي الفروسية المركزي
فعالية شعبية في مدينة سلقين بإدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
بيت جديد فوق ذاكرة قديمة.. عمار السلمو يعود من رحلة اللجوء إلى بلدته تادف
أجواء حماسية في بطولة “الكاراتيه المفتوحة” بطرطوس، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
فعاليات معرض “صور الثورة” في حمص بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
استمرار الاحتفالات في ساحة العاصي في مدينة حماة في ذكرى النصر ومرور عام على تحرير المدينة
Sign in to your account
تذكرني