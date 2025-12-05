كلمة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال مشاركته في احتفالية “عيد التحرير”

معاصر الزيتون في طرطوس تفتح أبوابها للموسم الحالي
عودة 50 عائلة من إدلب إلى القصير بريف حمص.. بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إ
“تكسبو لاند” بدمشق يستعرض أحدث التقنيات والحلول الرقمية الذكية
وزارة الطوارئ السورية تناقش خطة العمل القادمة لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدخل
مشاهد من مكان الانفجار الذي وقع في مستودع ذخيرة شمال بلدة كفرتخاريم بريف إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى