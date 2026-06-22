إطلاق مشروع متكامل لتأهيل وتزفيت شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي

حلب-سانا

أطلقت إدارة منطقة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الإثنين، مشروعاً متكاملاً لتأهيل وتزفيت الشوارع، ضمن خطة خدمية تهدف إلى تحسين واقع الطرق والبنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.



ويتضمن المشروع مراحل متعددة تشمل تنفيذ أعمال تزفيت كاملة للشوارع المستهدفة، وصيانة الطرق القابلة للإصلاح، وتأهيل بعض المقاطع باستخدام البقايا الإسفلتية، إضافة إلى توحيد الأرصفة وإعادة تأهيلها، وتنفيذ أعمال بنية تحتية متكاملة في عدد من المواقع.

وأوضح مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي في تصريح لـ سانا أن شبكة الطرق العامة في المدينة والمناطق المحيطة عانت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية من تدهور كبير، مشيراً إلى أن الجهات المعنية أجرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية دراسة شاملة لإصلاح الشبكة وتعبيد جزء واسع منها.



ودعا الشهابي الأهالي إلى التعاون مع الفرق العاملة والتحلي بالصبر خلال فترة تنفيذ الأعمال، بما يضمن إنجاز المشروع بالشكل الأمثل.



ولفت المواطن غازي النعسان، أحد سكان مدينة الباب، إلى أن الأهالي عانوا طويلاً من تردي واقع الطرق، معرباً عن أمله في استمرار أعمال التأهيل لتشمل مختلف شوارع المدينة وتحسين الواقع الخدمي فيها.



ويأتي تنفيذ المشروع في إطار تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق في مدينة الباب، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتنقل وتعزيز السلامة المرورية والخدمات العامة.