مرسوم رئاسي بمنح 9000 ليرة عن كل طن قمح يسلّمه المزارعون للمؤسسة السورية للحبوب

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم الخميس المرسوم رقم /120/ لعام 2026، القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها /9000/ ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

يُرسم ما يلي:

المادة (1): يمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها / 9000/ تسعة آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يتم تسليمه إضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة.

المادة (2): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة.

المادة (3): يُنشر هذا المرسوم، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية.

