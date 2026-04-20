انخفاض أسعار الذهب 400 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الإثنين، بمقدار 400 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أمس الأحد.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17400 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و17000 ليرة جديدة شراءً.

بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14900 ليرة جديدة مبيعاً، و14500 ليرة جديدة شراءً، في حين بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4794 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.