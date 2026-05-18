الرئيس الشرع يُصدر المرسوم رقم (110) الذي ‏يتضمن جدول ‏التعريفة الجمركية المتناسقة

IMG 20250428 192316 398 الرئيس الشرع يُصدر المرسوم رقم (110) الذي ‏يتضمن جدول ‏التعريفة الجمركية المتناسقة

دمشق-سانا‏

أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم الإثنين المرسوم ‏رقم (110)، ‌‏والذي يتضمن جدول التعريفة ‏الجمركية المتناسقة، ‏على أن يبدأ ‏العمل به اعتباراً ‏من 1-6-2026م.

وفيما يلي نص المرسوم: ‏
المرسوم رقم (110) لعام 2026‏
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى أحكام المادة /27/ من مرسوم الجمارك رقم ‌‏‌‏/109/ لعام 2026م.‏

يُرسم ما يلي:‏

المادة: (1): يُعتمد جدول التعريفة الجمركيّة المرافق ‌‏المُسمّى بـ ‌‏”التعريفة الجمركية المتناسقة”.‏

المادة (2): يُصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ ‌‏والجمارك بناءً على ‏اقتراح إدارة الجمارك العامة ‌‏التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز ‏البضائع والسلع ‌‏المدرجة في الجدول المشار إليه في المادة (1) من ‌‏‌‏هذا المرسوم، بما يتماشى مع التعديلات الصادرة ‏عن ‏منظمة الجمارك ‏العالميّة، وبما لا يؤدي إلى ‏تعديل ‏الرسوم الجمركية.‏

المادة (3): يُنهى العمل بأحكام المرسوم رقم ‌‏(2651‏) تاريخ 9-5-2001 م والمرسوم رقم (377) ‏تاريخ 27-11-2014 م، وكافة ‏التعديلات المخالفة ‏اعتباراً ‏من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.‏

المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ‌‏ويُعد نافذاً ‏اعتباراً من 1-6-2026م.‏

المرسوم 110 الرئيس الشرع يُصدر المرسوم رقم (110) الذي ‏يتضمن جدول ‏التعريفة الجمركية المتناسقة
وزير التجارة الداخلية يبحث سبل التعاون والشراكة التجارية والاقتصادية مع الأردن
المركزي والرقابة والتفتيش يناقشان تطوير عمل المؤسسات المالية
وزير المالية: نشكر الإخوة في السعودية وقطر على المنحة المالية المقترحة لدعم جزء من رواتب القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر
اختتام معرض “تكسبو لاند” للتكنولوجيا والابتكار على أرض مدينة المعارض بدمشق
اتفاق على إبرام عقد جديد مع شركة CMA CGM الفرنسية المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك