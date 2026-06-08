تحديث جديد من غوغل يمنح مستخدمي أندرويد مرونة أكبر في الردود الذكية

واشنطن-انا

أعلنت شركة غوغل، عن تحديث جديد لتطبيق “غوغل ماسجز” على نظام أندرويد، يهدف إلى منح المستخدمين تحكماً أكبر بالردود الذكية، والحد من إرسال الرسائل بشكل غير مقصود.

ووفقاً لما أورده الموقع التقني الأمريكي “أندرويد أوثوريتي” اليوم الإثنين، كانت ميزة الردود الذكية في التطبيق ترسل الرسالة فور النقر عليها، ما تسبب بشكاوى من المستخدمين نتيجة الوقوع في أخطاء غير مقصودة أثناء الاستخدام.

وبحسب التحديث الجديد، والمعروف باسم “النقر لإنشاء مسودة”، فإن الردود المقترحة لن تُرسل مباشرة، بل ستُضاف إلى مربع الكتابة كمسودة يمكن تعديلها أو مراجعتها قبل الإرسال، ما يمنح المستخدم فرصة أكبر للتحكم في محتوى الرسالة.

كما يتيح التحديث إمكانية الاختيار من خلال الإعدادات بين وضعين: “النقر لإنشاء مسودة” أو “النقر للإرسال” المباشر، بما يتيح مرونة أكبر في الاستخدام بحسب تفضيل المستخدم.

وتشير غوغل إلى أن الوضع الافتراضي بعد التحديث سيبقى “النقر للإرسال”، على أن يتم تفعيل الخيار الجديد يدوياً من قبل المستخدمين الراغبين بذلك، حيث بدأ طرح التحديث تدريجياً ضمن أحدث إصدار مستقر من التطبيق.

ويعكس هذا التحديث توجه شركة غوغل نحو تعزيز تجربة المستخدم في تطبيقات المراسلة، من خلال توفير مزيد من الدقة والمرونة في التعامل مع الردود الذكية، والحد من الأخطاء الناتجة عن الإرسال غير المقصود.