الرئيس الشرع لوفد من أبناء المكوّن الكردي: النوروز عيد وطني والتنوع الثقافي مصدر قوة

photo 2026 03 21 21 20 42 الرئيس الشرع لوفد من أبناء المكوّن الكردي: النوروز عيد وطني والتنوع الثقافي مصدر قوة

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق يوم أمس السبت، وفداً من أبناء المكوّن الكردي بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد النوروز، بحضور محافظي حلب والرقة والحسكة، والمبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق الـ29 من كانون الثاني مع “قسد”.

photo 2026 03 21 21 20 33 الرئيس الشرع لوفد من أبناء المكوّن الكردي: النوروز عيد وطني والتنوع الثقافي مصدر قوة

وأكد الرئيس الشرع أن النوروز عيد وطني يعكس خصوصية المكوّن الكردي، وأن الشعب السوري واحد، وشدد على أن ضمان حقوق أبناء المكوّن الكردي حق أصيل، وأن التنوع الثقافي في سوريا يمثل مصدر قوة، مشيراً إلى دعم تنمية المنطقة الشرقية.

بدورهم، أشاد الحضور بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 لضمان حقوق الكرد في سوريا، مؤكدين أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز التشاركية، وحصر السلاح بيد الدولة.

photo 2026 03 21 21 20 35 الرئيس الشرع لوفد من أبناء المكوّن الكردي: النوروز عيد وطني والتنوع الثقافي مصدر قوة
photo 2026 03 21 21 20 38 الرئيس الشرع لوفد من أبناء المكوّن الكردي: النوروز عيد وطني والتنوع الثقافي مصدر قوة
photo 2026 03 21 21 20 40 الرئيس الشرع لوفد من أبناء المكوّن الكردي: النوروز عيد وطني والتنوع الثقافي مصدر قوة
photo 2026 03 21 21 20 43 الرئيس الشرع لوفد من أبناء المكوّن الكردي: النوروز عيد وطني والتنوع الثقافي مصدر قوة
photo 2026 03 21 21 20 44 الرئيس الشرع لوفد من أبناء المكوّن الكردي: النوروز عيد وطني والتنوع الثقافي مصدر قوة
photo 2026 03 21 21 20 45 الرئيس الشرع لوفد من أبناء المكوّن الكردي: النوروز عيد وطني والتنوع الثقافي مصدر قوة
photo 2026 03 21 21 20 46 الرئيس الشرع لوفد من أبناء المكوّن الكردي: النوروز عيد وطني والتنوع الثقافي مصدر قوة
