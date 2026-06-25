الخطوط الجوية السورية تُسيّر رحلات مباشرة بين دمشق وأمستردام اعتباراً من 2 تموز

دمشق-سانا

أعلنت الخطوط الجوية السورية اليوم الخميس تسيير رحلات مباشرة بين دمشق وأمستردام في هولندا، اعتباراً من 2 تموز المقبل، لتكون أولى الوجهات الأوروبية التي يعود إليها الناقل الوطني السوري.



وبيّن الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران، أنور عقاد، في تصريح لـ سانا، أن إطلاق الرحلات المباشرة للخطوط الجوية السورية بين دمشق وأمستردام، يمثّل محطةً مفصلية في مسيرة استعادة الناقل الوطني السوري لحضوره الأوروبي، بعد سنوات من الانقطاع والتحديات.



وأشار عقاد إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود فنية وقانونية ودبلوماسية حثيثة وممتدة، ويعكس الإرادة الراسخة لمواصلة تطوير شبكة الوجهات الدولية، وتعزيز الربط الجوي بين سوريا ومختلف دول العالم، بما يسهم في دعم حركة السفر والتبادل الاقتصادي والثقافي، وترسيخ مكانة الخطوط الجوية السورية على خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي.



ويأتي استئناف الرحلات المباشرة إلى أمستردام في إطار جهود الخطوط الجوية السورية لتوسيع شبكة وجهاتها الدولية واستعادة حضورها في الأسواق الأوروبية، بعد سنوات من الانقطاع، حيث تُعد أمستردام أول وجهة أوروبية يعود إليها الناقل الوطني السوري ضمن خططه لتطوير الربط الجوي مع مختلف دول العالم.

