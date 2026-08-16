ضبوط تموينية بحق محال لبيع اللحوم في الدريكيش ‏

photo 2026 08 16 11 01 59 ضبوط تموينية بحق محال لبيع اللحوم في الدريكيش ‏

طرطوس-سانا‏

‏ نظمت شعبة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الدريكيش بريف طرطوس ضبوطاً تموينية بحق عدد من محال بيع اللحوم ‏البيضاء والحمراء، لمخالفات تتعلق بعدم التقيد بالشروط الصحية، وذلك خلال جولة رقابية في المدينة.‏

‏ وذكرت مديرية الإعلام في طرطوس، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن الجولة شملت التحقق من الالتزام بالتعليمات ‏التموينية، وسلامة اللحوم ومطابقتها للمواصفات، إضافة إلى شروط الحفظ والتخزين.‏
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وأكد رئيس شعبة حماية المستهلك في الدريكيش شادي خضر استمرار الجولات الرقابية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ‏مخالفات أو تجاوزات، لمتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.‏
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وكانت فرق الرقابة في مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك بطرطوس ضبطت ‏يوم الثلاثاء الماضي كميات من الطحين ‏غير ‏المطابق للمواصفات القياسية السورية، داخل مستودعات عدد ‏من المخابز‎ ‎التجارية الخاصة في ريف طرطوس، كانت معدّة ‌‏لاستخدامها في تصنيع مادة الخبز‎.‎

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