ضبوط تموينية بحق محال لبيع اللحوم في الدريكيش ‏

طرطوس-سانا
نظمت شعبة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الدريكيش بريف طرطوس ضبوطاً تموينية بحق عدد من محال بيع اللحوم البيضاء والحمراء، لمخالفات تتعلق بعدم التقيد بالشروط الصحية، وذلك خلال جولة رقابية في المدينة.
وذكرت مديرية الإعلام في طرطوس، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن الجولة شملت التحقق من الالتزام بالتعليمات التموينية، وسلامة اللحوم ومطابقتها للمواصفات، إضافة إلى شروط الحفظ والتخزين.
وأكد رئيس شعبة حماية المستهلك في الدريكيش شادي خضر استمرار الجولات الرقابية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، لمتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وكانت فرق الرقابة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس ضبطت يوم الثلاثاء الماضي كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات القياسية السورية، داخل مستودعات عدد من المخابز التجارية الخاصة في ريف طرطوس، كانت معدّة لاستخدامها في تصنيع مادة الخبز.