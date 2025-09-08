الأجندة الثقافيّة في سوريا ليوم الإثنين الـ 8 من أيلول 2025

دمشق:

1 – ندوة تفاعلية للسيدات بعنوان “تفاعلي”، للمدربتين رهف الصفدي ومنى حموش، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ورشة تقوية مجانية في التعبير الإنشائي للأطفال واليافعين، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

3 ـ عرض أفلام “متلبس بالسرقة، آخر راجل في العالم، الورود، الشاطر”، في صالة سينما سيتي دمشق من الساعة الـ 12.30 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حلب:

1 ـ ملتقى القلعة الشعري، في مديرية الثقافة بالسبيل، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – حفل تكريم الأديبة الروائية ابتسام تريسي في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6 مساءً.

3 ـ عرض أفلام” الشاطر، آخر راجل في العالم، ريستارت، الأشرار 2 ، فورمولا 1، شامان، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.