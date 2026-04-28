المخابز السورية تعمل بكامل طاقتها يوم الخميس المقبل المصادف عطلة عيد العمال

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز عن استمرار عمل المخابز التابعة لها في ‏جميع المحافظات يوم الخميس المقبل، الذي يصادف عطلة عيد العمال، مبينةً أن عطلة المخابز ستقتصر على يوم الجمعة فقط.

وأوضح المدير العام للمؤسسة محمد الصيادي في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن المخابز ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية يوم الخميس، بهدف توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل يومي في مختلف المحافظات.

وأشار الصيادي إلى أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج وتوافر مستلزمات العمل في المخابز خلال فترة العطلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من مادة الخبز، ومنع حدوث أي نقص في الكميات المطروحة في الأسواق.

ويأتي استمرار عمل المخابز خلال يوم الخميس في إطار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضمان استقرار توافر مادة الخبز، ولا سيما خلال فترات العطل الرسمية، حيث تحرص الجهات المعنية على تأمين المواد الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

وأصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اليوم، بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الخميس الـ30 من نيسان، والجمعة الـ1 من أيار 2026، بمناسبة عيد العمال.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تأمين مادة الخبز للمواطنين، عبر شبكة من المخابز الآلية والاحتياطية المنتشرة في مختلف المحافظات، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية خلال الأعياد، والمناسبات لضمان استمرار الإنتاج وتلبية الطلب على المادة الأساسية.