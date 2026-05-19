سوريا وأذربيجان تبحثان في باكو تعزيز التعاون في مجال التحول ‏الرقمي‎ ‎

باكو-سانا‏

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ ‏دمشق ماهر مروان ادلبي، في باكو مع رئيس وكالة الخدمات ‏العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئاسة جمهورية أذربيجان‎ ‎”ASAN Service”‎، أولفي مهدييف، سبل تعزيز التعاون في ‏مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية وتبادل الخبرات ‏الفنية والمؤسساتية‎.‎

وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر قناتها على التلغرام ‏اليوم الإثنين أن الجانبين استعرضا، على هامش أعمال المنتدى ‏الحضري العالمي الثالث عشر الذي انطلقت أعماله في العاصمة ‏الأذرية باكو يوم أمس الأحد، التجربة الأذربيجانية في تطوير ‏الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وناقش آليات ‏تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومات الحكومة الذكية‎.‎

وجال الوفد السوري، في أقسام ومرافق الوكالة، واطلع خلالها على ‏آليات العمل والخدمات المقدمة ضمن منظومة‎ “ASAN”‎، التي تُعد ‏من أبرز النماذج الحديثة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية ‏ونظام النافذة الواحدة‎.‎

وتشارك سوريا في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر‎ ‎(WUF13)‎، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ‏البشرية‎ (‎الموئل‎ UN-Habitat)‎، بمشاركة الوزراء والمسؤولين ‏المعنيين بالتنمية الحضرية والإسكان من مختلف دول العالم، وذلك ‏تحت شعار “الإسكان العالمي: مدن ومجتمعات آمنة ومرنة‎”.‎