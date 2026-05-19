سوريا وأذربيجان تبحثان في باكو تعزيز التعاون في مجال التحول ‏الرقمي‎ ‎

IMG 20260519 001225 449 سوريا وأذربيجان تبحثان في باكو تعزيز التعاون في مجال التحول ‏الرقمي‎ ‎

باكو-سانا‏

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ ‏دمشق ماهر مروان ادلبي، في باكو مع رئيس وكالة الخدمات ‏العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئاسة جمهورية أذربيجان‎ ‎”ASAN Service”‎، أولفي مهدييف، سبل تعزيز التعاون في ‏مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية وتبادل الخبرات ‏الفنية والمؤسساتية‎.‎

وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر قناتها على التلغرام ‏اليوم الإثنين أن الجانبين استعرضا، على هامش أعمال المنتدى ‏الحضري العالمي الثالث عشر الذي انطلقت أعماله في العاصمة ‏الأذرية باكو يوم أمس الأحد، التجربة الأذربيجانية في تطوير ‏الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وناقش آليات ‏تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومات الحكومة الذكية‎.‎

IMG 20260519 001225 812 سوريا وأذربيجان تبحثان في باكو تعزيز التعاون في مجال التحول ‏الرقمي‎ ‎

وجال الوفد السوري، في أقسام ومرافق الوكالة، واطلع خلالها على ‏آليات العمل والخدمات المقدمة ضمن منظومة‎ “ASAN”‎، التي تُعد ‏من أبرز النماذج الحديثة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية ‏ونظام النافذة الواحدة‎.‎

وتشارك سوريا في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر‎ ‎(WUF13)‎، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ‏البشرية‎ (‎الموئل‎ UN-Habitat)‎، بمشاركة الوزراء والمسؤولين ‏المعنيين بالتنمية الحضرية والإسكان من مختلف دول العالم، وذلك ‏تحت شعار “الإسكان العالمي: مدن ومجتمعات آمنة ومرنة‎”.‎

الرئيس التركي يجدد وقوف بلاده إلى جانب سوريا
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطار حلب بعد توقف دام 14 عاماً
وزير الزراعة يشارك في عدة نشاطات بإيطاليا لتعزيز التعاون وتطوير القطاع الزراعي
السوريون في باريس ينتخبون مجلس إدارة جاليتهم استعداداً لتشكيل مجلس الجالية السورية في فرنسا
مباحثات سورية – إسبانية لإحياء اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي ‏وتعزيز العلاقات ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك