الحصري والقائم بالأعمال الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق جان بابتيست فايفر، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المرتبطة بقطاع الطيران المدني.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن الجانبين ناقشا آفاق تطوير التعاون الفني والمؤسساتي، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم قطاع الطيران المدني، ويخدم المصالح المشتركة بين سوريا وفرنسا.

حضر الاجتماع معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أمجد نخال، ومدير مكتب التعاون الدولي في الهيئة رأفت كنو، ومديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السورية وقعت في الـ7 من الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الفرنسية، تهدف إلى تبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني، مما يسهم في إعادة اندماج سوريا ضمن منظومة الطيران العالمية، بما في ذلك المنظومة الأوروبية.