صندوق التنمية السوري وسفارة قبرص يناقشان مشاريع تدعم مسارات التعافي الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان اليوم الأحد مع سفير جمهورية قبرص في سوريا ميخائيل حجي كيرو سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، وآفاق الشراكة في مشاريع حيوية تدعم مسارات التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأعرب السفير القبرصي خلال اللقاء عن رغبة بلاده في المساهمة الفاعلة بجهود إعادة الإعمار في سوريا، مشيراً الى أن التعاون الاقتصادي والتنموي مع سوريا يشكل فرصة هامة لتعزيز الاستقرار ودعم المجتمعات فيها.

وأبدى حجي كيرو اهتماماً خاصاً بالتعاون التنموي في القطاع السياحي، مؤكداً استعداد قبرص لتقديم خبراتها في دعم وتطوير قطاعي محطات الوقود وصناعة الإسمنت، باعتبارهما من القطاعات الأساسية والمحركة لعملية البناء، وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات وخلق فرص عمل جديدة في السوق السورية.

وتأتي أهمية هذه اللقاء في إطار حرص صندوق التنمية السوري على توسيع شبكة الشراكات الدولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء مشاريع تنموية مستدامة تدعم مسارات التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.