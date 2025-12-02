مصر تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية واللبنانية

برلين-سانا

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية واللبنانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، إثر مباحثاتهما في برلين. كما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وكان وزير الخارجية المصري ونظيره الألماني، بحثا التطورات الإقليمية والدولية خلال لقاء جمعهما في العاصمة الألمانية برلين، حيث أكد عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة أراضى سوريا ولبنان وليبيا، مشدداً على رفض مصر للانتهاكات المستمرة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي.

وحول فلسطين، شدد عبد العاطي، على أن الضامن الوحيد للاستقرار في المنطقة هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ بشأن قطاع غزة، بما يحافظ على وقف إطلاق النار ويضمن وصول المساعدات الإنسانية وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفيما يخص مستجدات الأوضاع في السودان، أشار عبد العاطي إلى أهمية تحقيق وقف إطلاق النار وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية، مؤكداً على موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة احترام ووحدة وسلامة الأراضى السودانية.

