وزير الخارجية السعودي وتوماس باراك يبحثان الأوضاع في سوريا و دعم استقرارها

 الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في الرياض اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم استقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الجانبين تبادلا أيضاً وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أكد في وقت سابق اليوم، أن التقدم الذي تحقق في سوريا خلال الفترة الماضية كان ملحوظاً، وأن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة من شأنها تحقيق “تقدم هائل للشعب السوري واستقرار دائم”.
 

