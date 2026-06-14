المغرب يفرض التعادل على البرازيل في افتتاح مشوارهما بكأس العالم ‌‏2026‏

واشنطن-سانا

فرض المنتخب المغربي التعادل على نظيره البرازيلي بنتيجة 1-1 في ‏المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب (ميتلايف) ‏في ولاية نيو جيرسي ‏الأمريكية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة ‏الثالثة في كأس العالم 2026.‏

ودخل ” أسود الأطلس”، اللقاء، بضغط هجومي مكثف، أسفر عن تسجيل ‏هدف من توقيع إسماعيل صيباري، بعد تمريرة من إبراهيم دياز في الدقيقةالـ ‌21.‏

وكان المغرب، الطرف الأفضل، وصنع العديد من الفرص الخطيرة، لكنه عجز عن ترجمتها إلى أهداف إضافية، في المقابل، نظم المنتخب ‏البرازيلي، صفوفه سريعاً، وأدرك التعادل من تسديدة لفينيسيوس جونيور في ‏الدقيقة الـ 32 من داخل منطقة الجزاء.‏

وبهذه النتيجة حصد كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في مستهل ‏مشوارهما ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي اسكتلندا وهايتي.‏

ويخوض المنتخب المغربي مباراته المقبلة أمام اسكتلندا، بينما يلتقي المنتخب ‏البرازيلي مع هايتي في الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما يلتقي في ‏وقت لاحق اليوم مع منتخبي هايتي مع اسكتلندا ضمن المجموعة ذاتها.‏