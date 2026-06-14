المغرب يفرض التعادل على البرازيل في افتتاح مشوارهما بكأس العالم ‌‏2026‏

واشنطن-سانا
فرض المنتخب المغربي التعادل على نظيره البرازيلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب (ميتلايف) في ولاية نيو جيرسي الأمريكية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026.
ودخل ” أسود الأطلس”، اللقاء، بضغط هجومي مكثف، أسفر عن تسجيل هدف من توقيع إسماعيل صيباري، بعد تمريرة من إبراهيم دياز في الدقيقةالـ 21.
وكان المغرب، الطرف الأفضل، وصنع العديد من الفرص الخطيرة، لكنه عجز عن ترجمتها إلى أهداف إضافية، في المقابل، نظم المنتخب البرازيلي، صفوفه سريعاً، وأدرك التعادل من تسديدة لفينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 32 من داخل منطقة الجزاء.
وبهذه النتيجة حصد كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة في مستهل مشوارهما ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي اسكتلندا وهايتي.
ويخوض المنتخب المغربي مباراته المقبلة أمام اسكتلندا، بينما يلتقي المنتخب البرازيلي مع هايتي في الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما يلتقي في وقت لاحق اليوم مع منتخبي هايتي مع اسكتلندا ضمن المجموعة ذاتها.