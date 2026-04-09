دمشق وأنقرة: نحو شراكة تصديرية مباشرة تعيد رسم خريطة التجارة

إسطنبول-سانا

بحث مدير عام هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس، مع مجلس المصدرين التركي، تأسيس مرحلة جديدة من التعاون التصديري المباشر بين البلدين، في خطوة تعكس توجه الدولة لإعادة تموضع الاقتصاد الوطني على خارطة التجارة الإقليمية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مدينة إسطنبول اليوم الخميس، ضرورة التركيز على الانتقال من التنسيق إلى التكامل التصديري الحقيقي، والاستفادة من التجربة التركية كنموذج متقدم في إدارة ملف الصادرات.

وشدد المشاركون على أهمية بناء قنوات ربط مباشرة بين المصدرين، بما يسهم في تسريع حركة التبادل التجاري، إلى جانب العمل على إزالة العوائق الفنية واللوجستية التي تعترض تدفق السلع بين الجانبين.

إعادة فتح الأسواق الخارجية

وأوضحت هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام، أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى إعادة فتح الأسواق الخارجية، واستعادة الثقة بالمنتج السوري، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص نمو حقيقية ومستدامة.

وبينت أن المرحلة المقبلة ستعتمد على شراكات مؤسسية فاعلة، بعيداً عن المبادرات الفردية، بما يعيد لسوريا دورها الطبيعي كمركز إنتاج وتصدير في المنطقة، وذلك بحضور عدد من المعنيين في القطاعين الاقتصادي والتصديري.

وأجرى وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في وقت سابق اليوم الخميس، سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعين المالي والصناعي في تركيا، ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين، وذلك في إطار زيارة عمل إلى تركيا.

ويعد مجلس المصدرين الأتراك (TİM) الهيئة المظلية لجميع الاتحادات المصدرة في تركيا، ويعمل على توجيه السياسات التصديرية وتطويرها، ويقع ضمن سلسلة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مدينة إسطنبول.