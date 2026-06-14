بمشاركة متخصصين سوريين وعرب.. حمص تفتتح أسبوع التراث بحماية ‏مخطوطاتها

حمص-سانا‏

أطلقت مديرية ثقافة حمص فعاليات أسبوع التراث اللامادي أمس السبت، ‏بورشة تخصصية حول تحقيق المخطوطات العربية، بهدف تدريب الباحثين ‏على صون الوثائق التاريخية وحفظ الذاكرة الثقافية.‏

الورشة التي يشرف عليها متخصصون سوريون وعرب، تستمر لأربعة أيام، ‏وتركز على المنهجيات العلمية الدقيقة في التعامل مع المخطوط العتيق ‏لضمان توثيقه وحمايته.‏

وأوضحت مسؤولة قسم التراث في مديرية الثقافة آية سليم، في تصريح لـ ‏سانا، أن اختيار ورشة تحقيق المخطوطات جاء لما يمثله هذا المجال من ‏أهمية في حفظ النصوص التراثية وصون الإرث المعرفي.‏

وبينت أن اليوم الأول للورشة خصص للحديث عن بنية المخطوط، إضافة ‏إلى التعريف بصنعة التحقيق ودلالاته اللغوية والتصوير الاصطلاحي، بهدف ‏إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية للتعامل مع المخطوطات ‏العربية وتحقيقها وفق أسس علمية.‏

وبيّن المدير السابق لمعهد المخطوطات العربية ومدير معهد البحوث ‏والدراسات العربية في القاهرة سابقاً الدكتور فيصل عبد السلام الحفيان، أن ‏هذه الورشة تعد الأولى من نوعها في مجال التعامل مع المخطوطة العربية ‏في حمص، ولا سيما أن سوريا تزخر بمجموعات كبيرة من المخطوطات في ‏مكتباتها المختلفة، ما يجعل نشر ثقافة المخطوط والتعريف بأساليب تحقيقه ‏ضرورة للحفاظ على جزء مهم من الذاكرة الثقافية العربية.‏

وأشار الحفيان إلى أن الورشة تقوم على جانبين؛ نظري وعملي، حيث ‏يتعرف المشاركون في القسم النظري إلى مفهوم المخطوط وبنيته وأصول ‏تحقيق النصوص، بينما يخصص الجانب العملي للتدريب على قراءة ‏نصوص مخطوطة والتعامل معها وفق منهجية علمية، نظراً لما تتطلبه ‏النصوص التراثية من مهارات وخبرات خاصة.‏

من جهته، أكد المشارك فايز زكور أهمية هذه الورشة في إتاحة فرصة ‏للاطلاع على أسس تحقيق المخطوطات والتعرف إلى آليات التعامل مع ‏النصوص التراثية، لما يشكله ذلك من مساهمة في الحفاظ على الموروث ‏الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة.‏

وتستمر فعاليات أسبوع التراث اللامادي من 13 حتى 17 حزيران، وتتضمن ‏أنشطة متنوعة في قصر الثقافة، من بينها جلسة “من ذاكرة الجدّات” ‏المخصصة للأهازيج والأعراس الحمصية، إضافة إلى عروض تقدمها فرق ‏تعنى بالتراث الشعبي في المدينة.‏