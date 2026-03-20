تركيا تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا وتعده تصعيداً خطيراً

انقرة-سانا

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا اليوم الجمعة مؤكدة أنه يشكل تصعيداً خطيراً.

وقالت الخارجية التركية في بيان: “ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف الهجمات الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وفي هذا السياق نؤكد على أهمية تنفيذ اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974”.

وأعربت الوزارة عن وقوف تركيا وتضامنها مع سوريا وشعبها في الجهود الرامية إلى إرساء استقرار وأمن دائمين فيها استناداً إلى السلامة الإقليمية والوحدة والسيادة للبلاد.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدواناً على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، في سياق خروقاته المتواصلة لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ومحاولاته خلق الفوضى والتوتر وتقويض الأمن والاستقرار فيها.

